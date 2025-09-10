Aktuelle Seite: Home > Chronik > So macht ihr Einbrechern das Leben schwer
Auch im Spätsommer zählt Wachsamkeit

So macht ihr Einbrechern das Leben schwer

Mittwoch, 10. September 2025 | 07:27 Uhr
diebe öffnen ein fenster einbrecher
fotolia.de/Picture-Factory
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ob in Zeitungen oder in den sozialen Medien – gefühlt liest man derzeit beinahe täglich von Wohnungseinbrüchen oder Einbruchsversuchen. Gerade im Spätsommer, wenn viele Menschen noch unterwegs sind, lohnt es sich deshalb besonders, die eigenen vier Wände mit einfachen, aber wirksamen Maßnahmen besser zu schützen.

Ein Einbruch bedeutet nicht nur den Verlust von Wertgegenständen, sondern oft auch ein tiefes Gefühl der Unsicherheit. Und obwohl Südtirol als eine der sichersten Regionen Italiens gilt, häufen sich in den Medien derzeit Meldungen über Einbrüche oder Einbruchsversuche. Die Verbraucherzentrale Südtirol empfiehlt daher, rechtzeitig Vorsorge zu treffen und Einbrechern das Leben schwer zu machen.

Mit einigen einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko bereits deutlich senken – die folgenden Tipps zeigen, worauf es ankommt.

Aufmerksame Nachbarschaft hilft

Wachsamkeit ist ein entscheidender Faktor: Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte nicht zögern, die Polizei zu verständigen. Ebenso hilfreich ist es, wenn Nachbarn während der Abwesenheit ein Auge auf Haus oder Wohnung werfen – zum Beispiel durch regelmäßiges Leeren des Briefkastens oder das Betätigen von Rollläden.

Türen und Fenster sichern

Die meisten Einbrüche erfolgen über ungesicherte Türen und gekippte Fenster. Deshalb gilt: Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit schließen, Haustüren immer abschließen. Schlüssel sollten niemals außen stecken bleiben oder im Freien versteckt werden – Einbrecher kennen jedes Versteck.

Moderne Technik nutzen

Zusätzliche Sicherheit bieten einbruchhemmende Türen und Fenster sowie technische Lösungen wie Alarmanlagen und Videoüberwachung. Auch Zeitschaltuhren oder smarte Systeme, die Beleuchtung oder Rollläden steuern, tragen dazu bei, Anwesenheit zu simulieren und potenzielle Täter abzuschrecken.

Vorsicht im digitalen Alltag

Ein weiterer Tipp: Urlaubsfotos besser erst nach der Rückkehr posten. Wer seine Abwesenheit in sozialen Netzwerken öffentlich macht, liefert Einbrechern ungewollt wertvolle Hinweise.

Effektiver Einbruchschutz beginnt bei einfachen Verhaltensregeln und wird durch gemeinsames Handeln und moderne Technik noch wirksamer. Die Verbraucherzentrale Südtirol unterstützt Interessierte mit der Broschüre „Sicheres Zuhause – vor Einbruch geschützt“, die auf der Webseite der VZS kostenlos heruntergeladen werden kann.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
99
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
56
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
37
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
26
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
24
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 