So viel Regen wie sonst im ganzen Juli

Bozen – Am Freitag und Samstag ist in Teilen von Südtirol teils so viel Regen über Teile von Südtirol niedergegangen, wie normalerweise im ganzen Juli fällt. Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, waren die Spitzenreiter beim Regen St. Martin in Thurn mit 68 Litern Regen pro Quadratmeter, gefolgt von Sterzing mit 67, St. Veit in Prags mit 64, Welsberg und St. Jakob in Pfitsch mit 60, Brixen mit 56 und Kollmann sowie St. Martin in Passier mit 55 Litern pro Quadratmeter.

Im Gadertal werden heute die Aufräumarbeiten nach den Unwettern fortgesetzt. Bei der großen Mure bei Pederü werden Geröll und Schlamm weggebaggert, damit das Wasser abfließen kann und es wird auch versucht, die beschädigte Trinkwasserleitung zu reparieren. Die Straße zwischen St. Lorenzen und Zwischenwasser ist noch wegen Murengefahr gesperrt, sie könnte aber heute geöffnet werden.

#EINSATZINFO: FF St. Vigil – 10.07.20 – Alarmstufe 4 – Murenabgang/Überschwemmung Zone Pederü / #Infointervento: San Vigilio di Marebbe – 10.07.20 – frana/allagamento nella zona di Pederü 📸 FF St. Vigil Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 10 luglio 2020

In Freienfeld hat Hagelschlag große Teile der Mais- und Kraut-Ernte vernichtet. Die Feuerwehren im Wipptal und auch im Eisacktal wurden fast im Minutentakt alarmiert und mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. So arbeitete allein die Feuerwehr Sterzing 23 Einsätze ab: Sie pumpte zahlreiche Keller, Wohnungen und Hotels, die unter Wasser standen, aus, beseitigte Hagelschäden und einen kleinen Murenabgang.

