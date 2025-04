Sommer-Feeling mit Kurzunterbrechung in Südtirol

25,2 Grad in Gargazon - am Sonntag Föhnsturm

Von: luk

Bozen – Sonnenbrille raus und Jacke weg: Südtirol genießt aktuell einen fast sommerlichen Frühling – zumindest noch. Am heutigen Samstag gab es laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin die bislang wärmsten Temperaturen des Jahres. Bis zu 25,2 Grad wurden in Gargazon gemessen – es ist damit der erste offizielle Sommertag 2025.

Bereits am Freitag kletterten die Temperaturen in Gargazon auf stolze 24,2 Grad, heute legt die Sonne noch einen Zahn zu. Das kräftige Hochdruckgebiet und milde Luftmassen aus dem Süden sorgen für viel Sonnenschein. Erst gegen Abend ziehen von Norden her ein paar dichtere Wolken auf, in den nördlichen Tälern macht sich bereits der Föhn bemerkbar.

Am Sonntag folgt dann die Kehrtwende: Eine stramme Nordströmung bringt zwar weiterhin sonniges Wetter, aber auch kräftigen Nordföhn und deutlich kühlere Luft. Die Temperaturen stürzen regelrecht ab – um fünf bis zehn Grad im Vergleich zum Samstag. Das T-Shirt-Wetter macht also erst mal Pause.

Die gute Nachricht: Die Sonne bleibt. Auch in der neuen Woche zeigt sich das Wetter meist freundlich. Am Montag lässt der Wind nach, am Dienstag und Mittwoch geht es mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und stellenweise Hochnebel weiter. Am Donnerstag kehrt dann wieder der typische Frühlingsmix aus Sonne und hohen Wolken zurück.