In Südtirol ist derzeit kein Kälteeinbruch in Sicht

Von: luk

Bozen – In Südtirol zeichnet sich bis zum Sommerende prächtiges Sommerwetter ab. Ein Kälteeinbruch im August ist laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin keiner mehr in Sicht. Zwar gehen die Temperaturen Anfang der nächsten Woche etwas zurück, danach steigen sie aber schon wieder.

Die Nacht auf Freitag war im Etschtal und Unterland die nächste Tropennacht verzeichnet worden. Für Bozen war es bereits die 28. Nacht mit einer Temperatur von über 20 Grad in diesem Sommer. Damit fehlt nur noch eine Tropennacht zum Allzeitrekord des Sommers 2015.

Sommerwetter bis zum Sommerende. Momentan gibt es noch immer Tropennächte und schwül-heiße 33 Grad. Anfang der nächsten Woche gehen die Temperaturen zwar leicht zurück, aber danach steigen sie schon wieder ein. Ein Kälteeinbruch ist im August keiner mehr in Sicht. pic.twitter.com/QXM9htWHbx — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 23, 2024

Wochenende überwiegend sonnig

Der Samstag wird überwiegend sonnig verlaufen. Morgendliche Hochnebel lösen sich bald auf und am Nachmittag entstehen aus den Quellwolken höchstens einzelne gewittrige Regenschauer.

Am Sonntag geht es überwiegend sonnig weiter. In der zweiten Tageshälfte werden die Quellwolken allerdings größer und es sind auch einzelne Gewitter möglich. In den nördlichen Tälern wird es föhnig.

Am Montag werden die Wolken etwas mehr und im Tagesverlauf sind recht verbreitet Regenschauer und Gewitter möglich.

Am Dienstagvormittag scheint oft die Sonne, am Nachmittag ist wieder das eine oder andere Gewitter möglich.

Am Mittwoch wird es sonniger und stabiler. Auch die Temperaturen steigen wieder an.