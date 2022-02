Sonderfonds-Urteil: Alt-LH Durnwalder will Sozialdienst leisten

Bozen – Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder, der bekanntlich in der Sonderfonds-Causa rechtskräftig zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Unterschlagung im Amt verurteilt worden war, will die Strafe in Form gemeinnütziger Arbeit ableisten.

Dazu hat er am Dienstag einen Antrag beim Überwachungsgericht gestellt, berichtet Alto Adige online. Die Strafvollstreckungskammer will darüber im September befinden.

Da das Strafmaß über zwei Jahren liegt, war eine Aussetzung zur Bewährung nicht möglich.