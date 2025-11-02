Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sonne zieht Regenvorhang bald beiseite
Goldener Herbst kehrt zurück

Sonne zieht Regenvorhang bald beiseite

Sonntag, 02. November 2025 | 11:27 Uhr
Bozen – Niesel und Regen bestimmen am heutigen Sonntag das Wetter in Südtirol, der Himmel ist grau. Doch der goldene Herbst könnte schon bald zurückkehren. Das verspricht zumindest Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X.

„Heute regnet es sich zunehmend ein, am stärksten am Abend mit Durchzug einer Kaltfront. Dahinter beruhigt sich das Wetter rasch, ab morgen stellt sich eine längere Hochdruckphase ein mit viel Sonnenschein“, schreibt Peterlin.

Der heutige Sonntag verläuft trüb und zunehmend unbeständig. Bereits am Vormittag regnet es gebietsweise, am Nachmittag breiten sich die Niederschläge auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden am Abend gegen 1400 m, im Süden auf 1800 m. Im Laufe der Nacht klingen die Niederschläge allmählich wieder ab.

Doch schon ab morgigem Montag sorgt ein Hoch über dem Alpenraum für eine Stabilisierung und Abtrocknung der Luftmassen. Restwolken im Norden Südtirols lösen sich am Vormittag auf und es wird im ganzen Land sehr sonnig. In den nördlichen Tälern ist es föhnig.

So wird die Woche

Am Dienstag geht es mit strahlendem Sonnenschein weiter, am Himmel zeigen sich kaum Wolken. Am Mittwoch bleibt es sonnig mit ein paar hohen Wolkenfeldern. Auch der Donnerstag verläuft überwiegend sonnig mit einigen Schleierwolken. Am Freitag geht es mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken weiter.

Trockener Vormonat

Obwohl das graue Wetter vielleicht etwas die Stimmung trübt, tut die Feuchtigkeit dem Boden sicher gut. “Dieser Oktober war ein relativ trockener Monat”, erklärte Peterlin erst kürzlich. Im Großteil Südtirols ist demnach nur ein Drittel der durchschnittlichen Regenmenge gefallen, besonders wenig im Westen und Süden Südtirols.

