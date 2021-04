Sonnenschein ab Mittwoch, doch es bleibt kühl

Bozen – Die warmen Temperaturen lassen auf sich warten, der Winter feiert in Südtirol ein Comeback.

Der Nachmittag verläuft trüb und regnerisch. Vor allem am Abend regnet und schneit es zum Teil auch kräftig. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei etwa 1500 Meter und sinkt gegen Abend unter 1000 Meter Höhe. Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi hat sogar die Erlaubnis zum Heizen verlängert.

Die Störung zieht dann nach Osten weiter und die Höhenströmung dreht auf Nord.

Der Dienstag beginnt noch mit vielen Wolken und letzten Niederschlägen. Im Tagesverlauf lockert es mit Nordföhn vom Vinschgau her auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Dichter bewölkt bleibt es entlang der Grenze zu Nordtirol und in der Osthälfte des Landes.

Am Mittwoch und Donnerstag scheint zunächst häufig die Sonne, in vielen Tälern weht aber kühler Nordwind. Nachmittags entstehen einige Quellwolken. Am Freitag lässt der Wind nach und mit viel Sonnenschein wird es milder. Am Samstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.