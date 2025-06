Spektakulärer Zwischenfall unterhalb imposanter Dolomiten-Gipfel

Von: luk

St. Kassian – Spektakulärer Zwischenfall am Dienstagnachmittag im Gadertal unterhalb der imposanten Dolomiten-Gipfel: Während Mäharbeiten ist gegen 16.30 Uhr ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf einer Wiese in St. Kassian in Brand geraten. Der Mähtraktor fing aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Binnen kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Kassian wurde um 16.32 Uhr mittels Piepser und Pocsag alarmiert und rückte mit zwölf Wehrmännern sowie zwei Fahrzeugen zum Einsatzort in der Straße Pre de Costa aus. Vor Ort gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation zu verhindern.

Verletzt wurde niemand, der Traktor allerdings brannte völlig aus.