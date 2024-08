Spekulationen um Toten am Ortler

Leichnam am Sonntag entdeckt

Von: mk

Ortler – Im Ortlergebiet ist der Leichnam eines Bergsteigers geborgen worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, könnte es sich um den 44-jährigen Südtiroler Dieter Pardatscher handeln. Der Mann aus Kurtinig gilt seit Juni als vermisst.

Am 7. Juni war Pardatscher beim Aufstieg auf den Ortler über die Minnigerode von einer Lawine erfasst worden. Bei der damaligen Suchaktion hatten Einsatzkräfte der Bergrettung aus Sulden und Bergretter der Finanzpolizei lediglich einige seiner Ausrüstungsgegenstände wie etwa der Rucksack gefunden, doch vom 44-Jährigen selbst fehlte jede Spur.

In den Tagen darauf hatten sich weitere Lawinen in der Gegend gelöst. Die Schneedecke stieg weiter um zwei Meter an.

Weil man weitere Lawinenabgänge befürchtete, musste die Suche damals abgebrochen werden. Am Sonntag ist der Leichnam aufgrund der Schneeschmelze entdeckt worden, wie stol.it zunächst berichtet hat.

Laut Ansa wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um den Landwirt und den Feuerwehrmann aus Kurtinig handelt. In derselben Rinne ist bereits am 23. Mai 2023 ein Tourenskifahrer bei der Abfahrt ums Leben gekommen.