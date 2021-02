Sperrzone Meran: Kontrollen der Ordnungshüter

An mehreren Punkten werden Pendler aufgehalten

Meran – Meran und drei weitere Gemeinden im Burggrafenamt in Südtirol sind seit Mitternacht Sperrzone. Ein- und Ausreise sind nur mit einem negativen Coronatest möglich.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sind derzeit am meisten Kontrollpunkte in Meran eingerichtet. Dort verkehren nämlich rund 4.000 Pendler.

Die Ordnungskräfte sind an den Ein- und Ausfahrten zur Stadt postiert und kontrollieren in beide Richtungen. Auch das Heer steht im Einsatz. Hat jemand keinen Test dabei, der nicht älter als 72 Stunden ist, wird er oder sie zurückgeschickt und muss ihn nachholen. Dazu wurden in allen betroffenen Gemeinden Test-Stationen eingerichtet.

Ab Mittwoch wird das Sperrgebiet ausgedehnt, dann kommen das gesamte Passeiertal, Mals im Vinschgau sowie Lana dazu. Und wenn weitere Fälle der Südafrika-Variante bestätigt werden, könnte es noch mehr Gemeinden treffen.

Die Maßnahmen wurden nach dem Nachweis der Südafrika-Mutation ergriffen.