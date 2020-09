Spülmaschine löst in Bruneck einen Brand aus

Bruneck – In Bruneck ist die Freiwillige Feuerwehr am Samstagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Gegen 19.00 Uhr wurde starke Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet.

In der Küche fanden die Wehrleute auch die Brandursache: Die Spülmaschine hatte Feuer gefangen.

Neben den Löscharbeiten suchte die Feuerwehr auch die Zimmer nach Personen ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich aber niemand in der Wohnung.

Der Brand konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Eine Person aus dem Haus wurde vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.