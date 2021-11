St. Martin in Passeier: “An Dreistigkeit nicht zu übertreffen”

St. Martin in Passeier – Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin in Passeier sind verärgert. In der Nacht auf Dienst sind unbekannte in das Gerätehaus eingedrungen und haben zwei Laptops sowie Bargeld gestohlen. Dazu haben sie Eingangstür mit Gewalt aufgebrochen.

“Es ist an Dreistigkeit nicht zu übertreffen, in ein Feuerwehrgerätehaus einzubrechen und die Menschen zu bestehlen, die sich ehrenamtlich dem selbstlosen Schutz ihrer Mitmenschen verschrieben haben”, so die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier.

Die Feuerwehr hat den Vorfall auf Facebook publik gemacht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um die Tat aufzuklären.