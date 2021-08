St. Martin in Thurn – Sturz von fünf Meter hoher Mauer

St. Martin in Thurn – In der heutigen Samstagnacht ist es um 2.30 Uhr zu einem Freizeitunfall im Dorfzentrum von St. Martin in Thurn gekommen, bei dem ein Mann und eine Frau von einer fünf Meter hohen Mauer gestürzt waren.

Beide wurden mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Bruneck gebracht. Die ausschlaggebenden Gründe für den Sturz sind bislang noch unklar.

Im Einsatz standen ein Notarztwagen sowie ein Rettungstransportwagen, die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Thurn und die Carabinieri.