St. Sigmund: Lkw pflügt Leitplanken um

St. Sigmund – In der Nacht auf Samstag hat sich auf der Pustertaler Staatsstraße in St. Sigmund ein Verkehrsunfall ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr von .St. Sigmund ist um 4.52 Uhr in der Früh zur Straßenreinigung gerufen worden.

Im Zuge des Unfalls hat ein Lkw die Leitplanken auf einer Länge von rund 15 Metern umgepflügt. Dabei wurde der Treibstofftank des Fahrzeugs aufgeschlitzt. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe vom Sigmunder Hof.

Die Wehrleute reinigten die Straße und haben austretende Betriebsstoffe mit Bindemittel gebunden. Weiters unterstützten sie das Abschleppunternehmen bei der Aufnahme des Lkw.

Der Straßendienst entfernte die beschädigten Leitplanken und nahm mit der Kehrmaschine das ausgebrachte Bindemittel auf.

Der Einsatz endete erst um 7.15 Uhr am Morgen. Um 8.30 Uhr haben die Wehrleute noch den privaten Parkplatz mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr von Kiens gereinigt. Die Carabinieri von Bruneck ermittelten den Unfallhergang.