Laptop bestellt, aber leeres Paket erhalten

St. Ulrich – Online-Betrug aufgeklärt

Samstag, 30. August 2025 | 17:42 Uhr
Betrug auch klassische Gewaltdelikte oft im Netz
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Von: lup

St. Ulrich – In den vergangenen Tagen ist in St. Ulrich in Gröden ein Fall von Online-Betrug aufgeklärt worden. Dabei wurde ein Mann aus Sizilien bei der Staatsanwaltschaft in Bozen angezeigt.

Ausgangspunkt war die Bestellung eines Laptops auf einem bekannten Online-Portal durch einen Bürger aus Barbian. Als das 1.200 Euro teure Paket den Käufer erreichte, staunte dieser nicht schlecht, als der Karton keinen Laptop enthielt.

Nachdem der Mann Anzeige erstattet hatte, gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Betrüger ausfindig zu machen, der die falsche Anzeige geschaltet und das Geld des Käufers für sich behalten hatte. Gegen den sich in Sizilien aufhaltenden Mann wird nun wegen Betrugs ermittelt.

Bezirk: Salten/Schlern

Bezirke

Salten/Schlern

