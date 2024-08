Staatspolizei rettet Mann in Bozen

Von: luk

Bozen – In den frühen Morgenstunden des Montags hat die Staatspolizei in Bozen einen 53-jährigen Mann vor einer Verzweiflungstat gerettet. Gegen 1.30 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei einen Mann, der sich auf der Brüstung der Loreto-Brücke über dem Eisack befand. Er stand gefährlich nah am Rand und schien in die Tiefe zu blicken, während er sich nur unsicher auf den Rohren der Fernwärmeleitung abstützte.

Die Polizisten erkannten sofort die ernste Gefahrensituation und näherten sich dem Mann vorsichtig, um ihn nicht zu erschrecken oder zu überstürzten Handlungen zu verleiten. Sie begannen behutsam, ein Gespräch mit ihm aufzubauen, wie es die Dienstprotokolle in solchen Fällen vorsehen. Dabei erfuhren sie, dass der Mann aufgrund persönlicher und beruflicher Probleme entschlossen war, eine Verzweiflungstat zu begehen.

Die Exekutivbeamten hörten ihm geduldig zu und schafften es, sein Vertrauen zu gewinnen. Schließlich gelang es ihnen, ihn sicher von der Brüstung zurückzuholen. Nachdem er in Sicherheit war, überzeugten sie ihn, sich in das Bozner Krankenhaus zu begeben, um eine fachärztliche Untersuchung durchführen zu lassen.

Die Polizei betont, dass das Retten von Menschen in Not eine ihrer höchsten Prioritäten ist und verweist auf die spezielle Ausbildung, die Beamte für den Umgang mit solchen Krisensituationen erhalten.