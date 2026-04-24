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Quästor zeigt Kante

Stadionverbot in 29 Fällen

Freitag, 24. April 2026 | 16:45 Uhr
Neunter Sieg in Serie für den KAC
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
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Von: mk

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat gegen 29 Schweizer Hockeyfans eine Stadionsperre zu jeweils drei Jahren erlassen. Das bedeutet, die Betroffenen dürfen sich auf italienischem Staatsgebiet in den kommenden drei Jahren keiner Sportstätte und keinem sportlichen Ereignis nähern.

Die Fans der Mannschaft aus Kloten sollen sich am 23. August am Rande eines Spiels im Rahmen des Turniers „Südtirol Summer Classic“, das von der Sparkasse Arena in Bozen organisiert worden war, Krawalle mit einheimischen Fans geliefert haben.

Im Anschluss ist es außerdem zu einem Angriff auf die Ordnungshüter im Hotel gekommen, wo die Fans unterbracht waren.

Bezirk: Bozen

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