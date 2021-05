Standort des Bären: Infos nur für Bürgermeister

Eppan – Nach seinem Abstecher am Nonsberg ist der Jungbär, der in Marling für Probleme gesorgt hatte, wieder in Südtirol. Derzeit hält sich Meister Petz im Gebiet der Mendel oberhalb von Eppan auf.

Er kann überwacht werden, weil er einen Peilsender trägt. Wo genau sich das Raubtier aufhält, wird aber nicht allen mitgeteilt. Nur den Bürgermeistern wird es laut Medienberichten gesagt, wenn der Bär in ihrer Gemeinde auftaucht. Sie können dann weitere Schritte ergreifen und etwa die Bauern warnen, damit sie ihre Tiere in den Stall holen.

Laut Landesrat Arnold Schuler ist es auch nicht immer nötig, die gesamte Bevölkerung zu informieren, etwa wenns ich der Bär zwar in der Gemeinde aufhält, aber weitab vom besiedelten Gebiet.