Staus auf der Brennerautobahn auch am Samstag

Von: mk

Brenner – Auch am Samstag herrscht intensiver Verkehr auf der Brennerautobahn in der Region. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, sorgen die Schließung einer Fahrspur auf der Luegbrücke und reger Rückreiseverkehr nach wie vor für Verzögerungen. Auch am Freitag hatten sich bereits Staus gebildet.

Die Verkehrsmeldezentrale berichtete von sechs Kilometern Stau zwischen Sterzing und dem Brenner. Auf österreichischer Seite muss mit Verzögerungen zwischen dem Brennersee und Gries am Brenner kurz vor Beginn der Luegbrücke gerechnet werden.

Verzögerungen und zähflüssigen Verkehr gibt es auch auf der Nordspur der A22 zwischen Verona Nord und der Südausfahrt in Trient. In südlicher Richtung staut es sich abschnittsweise immer wieder zwischen Neumarkt und Affi.

Viel Verkehr herrschte auch auf der Pustertaler Staatsstraße. In Richtung Bruneck kam es zwischen Vintl und Kiens immer wieder zu Verzögerungen und Staus. In Richtung Brixen staute sich der Verkehr abschnittsweise zwischen St. Lorenzen und Schabs.