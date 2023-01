Steinegg: Pkw überschlägt sich

Steinegg – In Steinegg hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Rosengartenstraße kurz vor dem Sportplatz ereignet. Alarm geschlagen wurde um 16.47 Uhr.

Ein Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw hat sich in der Folge überschlagen und ist seitlich liegengeblieben.

Die Feuerwehren wurden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich dies aber glücklicherweise nicht bestätigt.

Die Feuerwehrleute und First Responder kümmerten sich um die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sowie um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Steinegg und Gummer, die First Responder von Steinegg, das Weiße Kreuz und die Behörden.