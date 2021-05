Steinegg: Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Bozen – Die Polizei hat am Freitag den 33-jährigen C. T. wegen Wohnungseinbruchs verhaftet. Der Rumäne wurde in flagranti erwischt. Drei seiner Landesmänner kassierten hingegen eine Anzeige auf freiem Fuß.

Die Polizei hatte bereits seit längerer Zeit eine Gruppe von mutmaßlichen Einbrechern im Visier, die in ganz Südtirol zugeschlagen haben soll – zuletzt in Pflersch und im Eisacktal.

Die Polizei beobachtete das Auto der mutmaßlichen Täter in Steinegg. Die Beamten bemerkten, wie ein Mann in eine Wohnung eindrang und sie kurze Zeit später wieder verließ. In diesem Moment schlugen die Ordnungshüter zu, für den 33-Jährigen klickten die Handschellen.

Der Mann, der bereits mehrfach einschlägig vorbestraft ist, hatte Goldschmuck bei sich, der offensichtlich aus der Wohnung entwendet worden war. Die Beute konnte der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden, die den Einbruch nicht einmal bemerkt hatte.

Im Wagen saßen die drei anderen Männer, die ebenfalls mutmaßliches Diebesgut bei sich hatten. C. T. wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.