Steinhaus: Keilbach über die Ufer getreten – VIDEO

Steinhaus – Die Freiwillige Feuerwehr hat um 7.10 Uhr in der Früh den Keilbach in Steinhaus kontrolliert. Der Seitenbach der Ahr ist gegen 5.00 Uhr in der Früh auf einer Höhe von 1.500 Metern über die Ufer getreten.

Im Unterlauf bis zur Einmündung der Ahr wurden kleinere Probleme festgestellt.

Durch den Einsatz der Feuerwehr, von Arbeitern und schwerem Gerät konnten ein Übertreten und größere Schäden verhindert werden.

Im Einsatz standen rund 60 Mann der Freiwilligen Feuerwehren von Steinhaus und St. Johann. Sechs Bagger und mehrere Lkw sind ebenfalls am Einsatzort.