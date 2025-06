Sterzing: Carabinieri ziehen Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr

Von: mk

Sterzing – Die Carabinieri von Sterzing haben im Lauf der vergangenen Woche fünf Personen angezeigt, weil sie im trunkenen bzw. berauschten Zustand am Steuer saßen. Auch Fahrer öffentlicher Linienbusse wurden kontrolliert.

Zwei Fahrer wurden positiv auf Alkohol getestet. In einem Fall wurde ein Wert von über 1,5 Promille festgestellt, was den sofortigen Führerscheinentzug und die Beschlagnahme des Fahrzeugs zur Folge hatte. Ein dritter Fahrer weigerte sich, sich einem Alkoholtest zu unterziehen. Außerdem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß und einen solchen auch nie zuvor erworben hatte. Damit kassierte er nicht nur eine Anzeige, auch sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Zwei weitere Fahrer wurden mittels neuer Schnelltests positiv auf Drogen getestet. Demnach konnte der Konsum von Cannabis nachgewiesen werden. Die Betroffenen mussten sich anschließend ins Sterzinger Krankenhaus begeben, um sich dort Tests zu unterziehen. Die Proben werden anschließend im Labor analysiert. Auch gegen sie wurde Anzeige erstattet.

Bei der Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz auf der A22 bei Freienfeld entdeckten die Carabinieri hingegen in einem Pkw Marihuana, das auf mehrere kleine Säckchen aufgeteilt war. Die Substanz wurde beschlagnahmt, während der Fahrer beim Regierungskommissariat in Bozen als Drogenkonsument gemeldet wurde. In allen fünf Fällen wurde den Lenkern der Führerschein sofort entzogen.

Gut verliefen hingegen die Kontrollen der Busfahrer, die im öffentlichen Nah- und im Überlandverkehr unterwegs sind. 21 Chauffeure wurden einem Alkoholtest unterzogen: Sämtliche Tests fielen negativ aus.