Steuerbetrug in Millionenhöhe – auch Südtirol betroffen

Von: mk

Reggio Emilia/Bozen – Die Finanzpolizei führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia Durchsuchungen und Beschlagnahmen bei 87 Personen und vier Gesellschaften durch, die sich in unterschiedlichen Regionen Italiens befinden. Die Untersuchung wirft auch ihren Schatten nach Südtirol.

Im Rahmen der Operation „Ombromanto“ wird gegen eine mutmaßliche kriminelle Organisation ermittelt, die für verschiedene Formen von Steuerbetrug im Wert von 104 Millionen Euro verantwortlich sein.

Unter Verdacht stehen insgesamt 179 Personen. Die Organisation soll in Reggio Emilia verwurzelt sein, doch ihre Fäden sind offenbar weitreichend. Durchsuchungen finden derzeit auch in Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Turin, Asti, Mailand, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Florenz, Pisa, Pesaro, Rom, Rieti, Frosinone, Pescara, Neapel, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone und Trapani statt – ebenso wie in Südtirol.

Weitere Details will die Finanzpolizei von Reggio Emilia im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgeben.