Steuerhinterziehung: „Serientäter“ verliert zwei Wohnungen

Meran/Lana – Die Bozner Finanzpolizei hat zwei Appartements im Wert von rund 600.000 Euro beschlagnahmt. Die Wohnungen gehören einem 42-jährigen Sizilianer, der in Meran ansässig ist.

Die Wohnungen, die sich in Lana und in Meran befinden, sind ins Visier des Gerichts in Trient geraten, das den Vollstreckungsbefehl erlassen hat. Der 42-Jährige ist Inhaber mehrerer Immobilienfirmen und wegen mehrere Steuervergehen bereits vorbestraft. In der Vergangenheit hatte ihn die Bozner Finanzpolizei bereits einmal unter Arrest gestellt.

Weil er über die Jahre hinweg mehrfach Steuer hinterzogen hat, gilt er bei den Ermittlern quasi als „Serientäter“. Deshalb wurde er auch als „Gefahr für die Allgemeinheit“ eingestuft. Die Finanzpolizei hatte den Mann bereits seit längerer Zeit im Auge und stellte fest, dass sein Lebensstil nicht mit seinen erklärten Einkünften übereinstimmt.

Er selbst schien zwar als besitzlos auf, allerdings besaß er indirekt teure Immobilien, die offiziell seiner Frau gehörten. Die Frau wiederum war als Angestellte in einer der Firmen eingetragen, die auf den Mann zurückgeführt werden konnten.

Die beiden Wohnungen wurden nun als Vorsichtsmaßnahme beschlagnahmt – auf Grundlage des Kodex der Antimafia-Gesetze. War die gesetzliche Regelung anfangs nur für Personen gedacht, die im Verdacht standen, in Aktivitäten der organisieren Kriminalität verstrickt zu sein, wurde die Anwendung nun auch auf gewöhnliche Bürger ausgedehnt, die eines Vergehens verdächtigt werden.

In der Regel handelt es sich um Personen, die einem luxuriösen Lebensstil frönen, obwohl sie selbst offiziell über kein oder nur über ein geringes Einkommen verfügen.