Stichflamme aus Methanolofen löst Wohnungsbrand aus

Von: AP

Brixen – Ein Zwischenfall mit einem Methanolofen hat am Freitagabend in Brixen einen Wohnungsbrand ausgelöst. In der Mozartallee ging gegen 19.25 Uhr der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits von der betroffenen Bewohnerin selbst eingedämmt worden. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen das Befüllen eines Methanolofens, wobei es zu einer plötzlichen Stichflamme kam. Die Flammen griffen auch auf Einrichtungsgegenstände sowie Weihnachtsdekoration über.

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, brachte den Ofen aus der Wohnung und sorgte mit Hochleistungslüftern für eine gründliche Belüftung der Räume. Die betroffene Person erlitt leichte Verbrennungen, eine Einlieferung ins Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.

Neben der Feuerwehr standen auch die Carabinieri, das Weiße Kreuz sowie ein Koordinator des Rettungsdienstes im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz abgeschlossen werden.