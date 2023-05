Sturz aus 60 Meter Höhe: Mirco Balzano [48] ist tot

Seceda – Bei der Seilbahn auf der Seceda hat sich am Donnerstag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet.

Ein Arbeiter ist gegen 9.20 Uhr bei Wartungsarbeiten aus großer Höhe abgestürzt. Der Mann war auf der Stelle tot. Sämtliche Rettungsversuche waren vergebens.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung, die Finanzwache und die Carabinieri.

Sicherungsseil offenbar gerissen

Laut Alto Adige online handelt es sich bei dem Toten um Mirco Balzano (48). Er war mit Wartungsarbeiten an einer der Gondeln beschäftigt und dabei regulär gesichert.

Als er sich von einer Gondel zur nächsten abseilte – die Gründe hierfür sind noch unklar – ist das Sicherungsseil gerissen und der Arbeiter stürzte rund 60 Meter in die Tiefe.

Sein Arbeitskollege, der im Inneren der Gondel war, musste das Unglück mitansehen. Er schlug Alarm.

Balzano ist in Florenz geboren und in Greve in Chianti aufgewachsen. 2004 zog es den Italiener nach Südtirol. Seit 19 Jahren ist er Angestellter bei der Seceda-Bahn. Er lebte in St. Peter in Lajen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.