Sturz in eigenen vier Wänden hätte fatal enden können

Bozen – Ein tragischer Vorfall hätte in Bozen schwerwiegende Folgen haben können, wäre nicht das schnelle Eingreifen der Nachbarn, der Staatspolizei und der Feuerwehr gewesen. Ein Senior (85) ist in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohnung in der Cavourstraße gestürzt und war nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen.

Kurz nach Mitternacht hörte ein junges Ehepaar, das in der Nachbarswohnung lebt, verzweifelte Hilferufe und ein wiederholtes Klopfen auf dem Boden. Geistesgegenwärtig alarmierten sie den Notruf 112.

Die Einsatzkräfte der Staatspolizei und der Feuerwehr trafen nur wenige Minuten später ein. Da die Wohnungstür von innen verschlossen war, entschieden sie, über den Balkon der Nachbarn in die Wohnung einzudringen. Dort fanden sie den Senior am Boden liegend, erschöpft, verwirrt und kaum noch ansprechbar.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst leisteten die Polizisten und Feuerwehrleute umgehend erste Hilfe. Nach der Stabilisierung vor Ort wurde der 85-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert, wo er weitere medizinische Betreuung erhielt.

Trotz seines desolaten Zustands zeigte sich der 85-Jährige zutiefst dankbar für die schnelle Hilfe der Einsatzkräfte.