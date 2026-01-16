Suche nach Bub aus Frankfurt und Ermittlungen in der Familie

Von: APA/dpa

Bei der Suche nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main intensiviert die deutsche Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld des Buben. Grund seien unter anderem diverse Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Es werde alles abgeprüft, was die Familie betreffe. Weitere Auskünfte gab der Sprecher dazu nicht. Der achtjährige Noah war Mittwochfrüh laut Polizei von einem Fahrdienst bei der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt worden.

Seither ist das Kind verschwunden. Warum der Bub von einem Fahrdienst in die Schule gebracht wurde, blieb zunächst unklar. Zur persönlichen und familiären Situation wolle sich die Polizei nicht äußern, sagte der Sprecher.

Schultasche gefunden

In der Nähe der Schule wurde am Donnerstag die Schultasche des Buben gefunden. Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren. Auf der Suche nach Noah wertet die Polizei den Angaben zufolge Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung aus. Mögliche Zeugen würden befragt.

Hoffnung setzen die Ermittler darüber hinaus auf die Videoüberwachung im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel. Dabei wird auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um Anhaltspunkte zu erlangen.

Suche mit Hubschrauber und Booten

Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab, mit Hunden wurde das Schulgelände durchkämmt. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag eine dreistellige Zahl von Beamten im Einsatz. Eine private Initiative unterstützte die Polizei mit ihren eigenen Hunden.

Die Polizei sucht weiter nach Menschen, die den Buben nach 8.00 Uhr am Mittwoch gesehen haben. Er ist etwa 1,35 Meter groß und trug eine schwarze Daunenjacke, eine grün-gelb-blaue Pudelmütze und hatte eine blaue Schultasche mit Astronauten bei sich.