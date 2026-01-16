Aktuelle Seite: Home > Chronik > Suche nach Bub aus Frankfurt und Ermittlungen in der Familie
Suche nach dem Buben in Frankfurt auch mit Hunden

Suche nach Bub aus Frankfurt und Ermittlungen in der Familie

Freitag, 16. Januar 2026 | 13:41 Uhr
Suche nach dem Buben in Frankfurt auch mit Hunden
APA/APA/dpa/Boris Roessler
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei der Suche nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main intensiviert die deutsche Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld des Buben. Grund seien unter anderem diverse Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Es werde alles abgeprüft, was die Familie betreffe. Weitere Auskünfte gab der Sprecher dazu nicht. Der achtjährige Noah war Mittwochfrüh laut Polizei von einem Fahrdienst bei der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt worden.

Seither ist das Kind verschwunden. Warum der Bub von einem Fahrdienst in die Schule gebracht wurde, blieb zunächst unklar. Zur persönlichen und familiären Situation wolle sich die Polizei nicht äußern, sagte der Sprecher.

Schultasche gefunden

In der Nähe der Schule wurde am Donnerstag die Schultasche des Buben gefunden. Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren. Auf der Suche nach Noah wertet die Polizei den Angaben zufolge Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung aus. Mögliche Zeugen würden befragt.

Hoffnung setzen die Ermittler darüber hinaus auf die Videoüberwachung im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel. Dabei wird auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um Anhaltspunkte zu erlangen.

Suche mit Hubschrauber und Booten

Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab, mit Hunden wurde das Schulgelände durchkämmt. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag eine dreistellige Zahl von Beamten im Einsatz. Eine private Initiative unterstützte die Polizei mit ihren eigenen Hunden.

Die Polizei sucht weiter nach Menschen, die den Buben nach 8.00 Uhr am Mittwoch gesehen haben. Er ist etwa 1,35 Meter groß und trug eine schwarze Daunenjacke, eine grün-gelb-blaue Pudelmütze und hatte eine blaue Schultasche mit Astronauten bei sich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
78
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
55
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Kommentare
29
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Kommentare
29
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Kommentare
28
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 