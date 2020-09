Südtirol noch nicht von Einstufung als Risikogebiet bedroht

Bozen – 50 Infektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner: Das ist die kritische Grenze, ab der Deutschland Regionen als Risikogebiete einstuft.

Gestern wurde das Bundesland Tirol zum Risikogebiet erklärt. Eine Reisewarnung gibt es auch für Tschechien und Luxemburg. Reiserückkehrer müssen dann bis zum Testergebnis in Quarantäne.

Südtirol ist derzeit trotz ansteigenden Infektionsgeschehens noch nicht in Gefahr, auf der „roten Liste“ zu landen. Von der kritischen Marke von 50 Infektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner ist Südtirol mit rund 35 Infektionsfällen in dieser und in der vergangenen Woche noch weit entfernt.

Steigen die Infektionszahlen jedoch weiterhin an, könnte die Lage aber auch in Südtirol bald anders sein.