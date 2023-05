Südtirol steht ein wilder Mix aus Sonne, Regen, Wind und Wolken bevor

Bozen – Sonne, Regen und Wolken und auch Wind. Diese Kombination steht Südtirol in den kommenden Tagen wettermäßig bevor. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, hat Südtirol heute das nächste Mittelmeertief erreicht. “Nach #Andreas von letzter Woche ist in dieser Woche #Chappu an der Reihe und bringt in Teilen Italiens wieder viel Regen. Südtirol liegt dagegen zu weit nördlich. Bei uns gibt es zwar viele Wolken aber nur etwas Regen.”

Gestern war wohl der sonnigste Tag der Woche. Heute dürfte laut Peterlin der trübste und regenreichste Tag werden. Danach geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken mit jeweils einigen Regenschauern weiter.

Mittwoch überwiegend bewölkt

Der Mittwoch präsentiert sich überwiegend bewölkt und auch windig. Stellenweise regnet es noch leicht. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.400 Meter am Alpenhauptkamm und 1.700 Meter in den Dolomiten. Der Nordföhn wird stärker.

Wechselhaft geht es weiter

Am Donnerstag wechseln Sonne und Wolken, am Nachmittag sind einzelne Regenschauer möglich.

Am Freitag geht es wechselnd bewölkt weiter, in der zweiten Tageshälfte steigt die Schauerneigung wieder etwas an.

Am Samstag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken und speziell am Nachmittag ein paar Regenschauern.

Der Sonntag bringt eine Mischung aus sonnigen Abschnitten, dichteren Wolken und möglichen Schauern.