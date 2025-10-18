Südtirol sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Von: fra

Bozen – Die Landesverwaltung Südtirol schreibt insgesamt 87 unbefristete Stellen aus: 43 für Verwaltungssachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter, 33 für die Schulverwaltung sowie 11 für Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler in der Abteilung Arbeitsmarktservice.

Bewerbungen sind ausschließlich online über das Portal der Landesverwaltung bis Freitag, 31. Oktober 2025, um 12.00 Uhr möglich. Der Zugang erfolgt über SPID, den elektronischen Personalausweis oder die Bürgerkarte. Teilnahmevoraussetzungen sind ein Oberschulabschluss sowie der Zweisprachigkeitsnachweis B2 in Deutsch und Italienisch. Bewerberinnen und Bewerber der ladinischen Sprachgruppe müssen zusätzlich die Ladinischprüfung B2 nachweisen. Vor der Online-Bewerbung ist zudem die Bescheinigung der Sprachgruppenzugehörigkeit beim Gericht einzuholen.

Die Wettbewerbsprüfungen beginnen am 17. November 2025 und werden ausschließlich mündlich durchgeführt. Verwaltungssachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter unterstützen die Büros und Schulsekretariate des Landes im täglichen Ablauf, während Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler Menschen bei der Jobsuche beraten, Betriebe unterstützen und die berufliche Eingliederung fördern.

Alle Informationen zu den Wettbewerben, den Voraussetzungen, Terminen und der Beantragung der Sprachgruppenzugehörigkeit sind auf der Webseite der Abteilung Personal verfügbar. Personallandesrätin Magdalena Amhof betont, dass die rein mündliche Prüfung eine schlankere und stressärmere Bewerbungsabwicklung ermögliche und aufgrund positiver Erfahrungen wiederholt wird.