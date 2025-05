Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband sucht Freiwillige

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband mit Sitz in Bozen, Garibaldistraße 6, sucht engagierte Freiwillige für den Sozial- oder Zivildienst, die bereit sind, die Arbeit des Verbandes zu unterstützen und einen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft zu leisten.

Freiwilliger Landeszivildienst – Ein Jahr Erfahrung sammeln

Für junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren bietet der Verband die Möglichkeit, im Rahmen des freiwilligen Landeszivildienstes für die Dauer von zwölf Monaten mitzuarbeiten. Der wöchentliche Arbeitsumfang beträgt 30 Stunden, und die monatliche Vergütung liegt bei 600 Euro. Die Tätigkeit erfolgt vorwiegend im Büro am Sitz des Verbandes in Bozen und umfasst unterschiedlichste Aufgaben in der Verwaltung und Organisation. Dabei erhalten die Freiwilligen Einblicke in die Abläufe eines sozialen Vereins und wirken unterstützend in vielen Bereichen mit. Gelegentlich kommen sie auch in direkten Kontakt mit Mitgliedern, etwa bei Veranstaltungen oder organisatorischen Unterstützungsaufgaben.

Dieser Einsatz bietet eine wertvolle Gelegenheit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und eignet sich auch ideal zur Orientierung für soziale oder verwaltungstechnische Ausbildungswege.

Sozialdienst für Erwachsene ab 29 Jahren

Auch Erwachsene ab 29 Jahren können sich im Rahmen des freiwilligen Sozialdienstes für 8 bis 32 Monate engagieren. Der Dienst umfasst 20 Stunden pro Woche und wird mit 360 Euro monatlich vergütet. Hier liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen im Alltag, zum Beispiel bei Besorgungen oder beim Vorlesen von Korrespondenz.

Wichtige Fristen für Interessierte

Interessierte am Sozialdienst werden gebeten, sich bis spätestens 15. Juni 2025 zu melden. Interessierte am Landeszivildienst bitte bis spätestens 22. August 2025. Anschließend wird ein Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbart.

Voraussetzungen für beide Dienste:

· Italienische oder EU-Staatsbürgerschaft

· gute Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache

· Computer- und E-Mail-Kenntnisse

· selbstständige Organisation

· soziale Kompetenz, Geduld und Teamfähigkeit

Infos: www.blindenverband.bz.it