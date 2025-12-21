Südtiroler Gipfeltreffen beim Alpen Flair 2026

Von: fra

Natz – Vom 17. bis 20. Juni 2026 findet in Südtirol erneut das Alpen Flair Festival statt, das als größtes Cross-Over-Musikfestival der Region gilt. Rund 50.000 Besucher aus dem In- und Ausland werden auf dem Hochplateau bei Brixen erwartet, wenn Rock-, Metal-, Punk- und Schlagerfans gemeinsam das viertägige Open-Air-Event erleben.

Das Line-up vereint nationale und internationale Künstler: Zu den angekündigten Acts zählen unter anderem ICE NINE KILLS, Peter Maffay, Eisbrecher und die Fäaschtbänkler. Festival-Host ist erneut die Band Frei.Wild, die gemeinsam mit weiteren Top-Acts ein umfangreiches Live-Programm bestreiten wird. Erstmals stehen Punkrocker wie Unantastbar zusammen mit Schlager-Ikonen wie den Kastelruther Spatzen und Deutschrock-Bands auf einer Bühne.

Peter Gasser vom Alpen Flair-Komitee zeigte sich zum Jahresende optimistisch: „Das Alpen Flair 2026 wird definitiv sehr groß. Die Nachfrage nach Tickets ist bereits jetzt hoch, besonders für Acts wie ICE NINE KILLS, Peter Maffay und Eisbrecher.“ Das Festival verspricht damit ein Highlight der Südtiroler Musiksaison 2026 zu werden.