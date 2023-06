Südtiroler schreiten öfter vor Gericht

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT veröffentlicht die Daten zur Entwicklung der Zivil- und Verwaltungsverfahren in Südtirol.

Im Jahr 2021 wurden in den Gerichten in Südtirol 15.899 Verfahren (+4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) eröffnet und 16.547 Verfahren abgeschlossen.

Am Landesgericht wurden 11.862 Verfahren eröffnet. Im Jahr 2022 wurden am Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen 285 Rekurse eingereicht (+11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr).