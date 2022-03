Süße Spendenaktion für Schmetterlingskinder

Naturns – Die Spendenaktion der Bäckerei Mein Beck vom vergangenen 28. Februar, dem Internationalen Tag der seltenen Erkrankungen, war ein voller Erfolg. In sämtlichen Filialen der Bäckerei wurden an diesem Tag Schmetterlingskrapfen zugunsten von Schmetterlingskinder verkauft. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: So wurde diese Woche in der Mein Beck Filiale Naturns die stattliche Summe von 2.000 Euro zugunsten der Südtiroler Schmetterlingskinder an die Präsidentin von DEBRA Südtirol – Alto Adige, Anna Faccin, überreicht.

Der Verein DEBRA kümmert sich seit Jahren um die Bedürfnisse der von Epidermolysis bullosa, kurz EB, betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie werden im Volksmund auch Schmetterlingskinder genannt, da ihre Haut so zerbrechlich wie die Flügel eines Schmetterlings erscheint.

Darum hatte die Bäckereikette Mein Beck gemeinsam mit DEBRA Südtirol – Alto Adige heuer für den „Tag der seltenen Erkrankungen“ eine ebenso schöne wie solidarische Spendenaktion ins Leben gerufen: An diesem 28. Februar wurden in allen Mein Beck Filialen neben den allseits beliebten Faschingskrapfen auch Schmetterlingskrapfen verkauft, süße Faschingskrapfen mit Glasur und bunten Schmetterlingen drauf. Das eingenommene Geld konnte nun am 9. März 2022 dem Verein DEBRA als Interessensvertretung der von EB betroffenen Menschen übergeben werden.

„Jede Spende ist für uns lebenswichtig, denn wir helfen den Betroffenen sowohl indirekt als auch direkt. Alleine die Medikation und die alltäglichen Hilfeleistungen kosten sehr viel Geld, und so ist unser Verein auf die Solidarität und Mithilfe unserer Mitbürger angewiesen. Wir sind unendlich dankbar, dass sich so viele Südtiroler und Südtirolerinnen für uns stark machen und uns durch ihre Spende ein Zeichen der Solidarität übermitteln. Unser großer Dank gilt zudem der Bäckerei Mein Beck für diese tolle Gelegenheit und die wunderbare Zusammenarbeit“, so Anna Faccin.

Auch die Inhaberin von Mein Beck, Ulrike Öggl, stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Als der Verein DEBRA Südtirol – Alto Adige mit dieser Idee auf sie zugekommen ist, habe sie spontan zugesagt. „Der kreative Vorschlag der Faschingskrapfen hat mich überzeugt. Für uns als Unternehmen, für unsere Mitarbeiter und auch für unsere Kunden hat damit die Hilfe jedes einzelnen eine konkrete Form angenommen; sie ist sozusagen greifbar geworden. Alle gemeinsam hoffen wir, dass die Forschung bald Erfolge erzielen wird im Kampf gegen diese unerbittliche Erkrankung.“ Bis es soweit ist, trägt das von Mein Beck gesammelte Spendengeld ein kleines Stück weit zur Linderung des Alltags für von EB betroffene Personen bei.