Täter flüchteten nach versuchter Bankomatsprengung in NÖ

Von: apa

In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist in der Nacht auf Freitag eine Bankomat-Sprengung bei einem Geldinstitut versucht worden. Die Polizei geht von zwei Tätern aus, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager auf Anfrage. Das Duo flüchtete ohne Beute auf einem schwarzen Motorroller. Hinweise dazu wurden erbeten. Der entstandene Sachschaden sei gering, betonte Baumschlager.

Ereignet hatte sich der Vorfall am Freitag um 2.54 Uhr. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Diebstahl, übernahm die Amtshandlung. Die Tatortgruppe sicherte Spuren.

Zweckdienliche Hinweise wurden an das Landeskriminalamt (Tel.: 059133-30-3333) erbeten. Die Polizei soll insbesondere dann verständigt werden, wenn es Wahrnehmungen zum Motorroller gibt. Diese Art Fluchtfahrzeug werde erfahrungsgemäß im Nahbereich des Tatorts – meist in zwei bis drei Kilometern Entfernung – zurückgelassen. Sollte den Roller jemand finden, solle nichts verändert und umgehend die Polizei informiert werden, appellierte Baumschlager.