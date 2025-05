Täter nach Bankomat-Sprengung in Salzburg auf der Flucht

Von: apa

In der Stadt Salzburg haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag einen Bankomaten gesprengt. Wie die Polizei informierte, drangen die Einbrecher gegen 2.30 Uhr in das Foyer eines Geldinstituts in der Maxglaner Hauptstraße ein und lösten eine Explosion aus, die ihnen Zugang zum Geld verschaffte. Wie viel Beute sie gemacht haben, gab die Polizei nicht bekannt. Die Täter flüchteten nach der Tat, eine erste großräumige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Ermittler des Landeskriminalamtes haben noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen und sind dabei auch auf der Suche nach etwaigen Zeugen. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst offen. Zuletzt wurde in Salzburg am 15. Februar im Stadtteil Aigen ein Bankomat einer Postfiliale gesprengt – damals mit deutlich mehr sichtbaren Spuren der Explosion. Dennoch gingen auch Freitagfrüh Glasscheiben zu Bruch.