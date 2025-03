TÃ¤ter nach Bankomatensprengung in Graz auf der Flucht

Von: apa

Mehrere Täter haben in der Nacht auf Donnerstag im Grazer Bezirk Eggenberg einen Bankomat einer Bankfiliale gesprengt und sind danach geflüchtet. Laut ersten Informationen der Polizei haben die Diebe kurz nach 3.00 Uhr zugeschlagen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ob sie Beute gemacht haben, war vorerst unklar. Am Morgen lief die Fahndung noch, allerdings vorerst ohne Erfolg. Videoaufzeichnungen wurden bereits gesichtet und Zeugen haben sich ebenfalls bereits gemeldet.

Verletzte gibt es keine, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme gegenüber der APA. Erst in der Nacht auf Dienstag war in Ötztal Bahnhof in Tirol ein Bankomat gesprengt worden. Dort machten die Täter allerdings keine Beute.