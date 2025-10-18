Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tag des Handwerks: Qualität, Verantwortung, Nachhaltigkeit
Unternehmer diskutieren Chancen, Werte und Innovation

Tag des Handwerks: Qualität, Verantwortung, Nachhaltigkeit

Samstag, 18. Oktober 2025 | 15:31 Uhr
Tania Marcadella (Marcadella Tania), Sara Perathoner (Da Toni KG), Thaddaeus Mader (Madeer GmbH), Jessica Schwienbacher (Schwienbacher Erdbewegungen GmbH) und Verena Pliger
evvvolution
Schriftgröße

Von: fra

Bozen – Der Tag des Handwerks 2025 in Bozen stand dieses Jahr unter dem Motto „Wachsen um jeden Preis?“ und beschäftigte sich mit den Herausforderungen, denen sich Handwerksbetriebe in Südtirol stellen. Im Mittelpunkt standen Fragen nach Qualität, Verantwortung und nachhaltigem Wirtschaften. lvh-Präsident Martin Haller betonte, dass das Handwerk für Beständigkeit, Verlässlichkeit und Kompetenz steht: „Wir müssen nicht um jeden Preis wachsen, sondern unser Fundament festigen, indem wir die Werte leben, die uns ausmachen.“

Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher bezeichnete die Handwerkerinnen und Handwerker als „tragende Säulen unseres Landes“ und hob ihre zentrale Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft hervor. Landesrat Marco Galateo unterstrich die Bedeutung kleiner Betriebe für Stabilität und Identität der heimischen Wirtschaft. Weitere Themen waren der Ausbau von Dienstwohnungen, einheitliche Dateneingaben für Unternehmen sowie klare Rahmenbedingungen für das Tourismusland Südtirol.

Perspektiven, Innovation und Erfahrung

Vertreter aus Bayern, Tirol und Südtirol diskutierten über Chancen und Herausforderungen des Handwerks. Der Schweizer Ökonom Prof. Mathias Binswanger analysierte den Wachstumsdruck in der Wirtschaft und plädierte für nachhaltige Betriebsführung durch Spezialisierung, Qualität und Innovation.

In einer Gesprächsrunde berichteten Unternehmerinnen und Unternehmer über ihre Strategien zwischen Stabilität, Teamgeist und Innovation. Sie betonten, dass bewusstes, organisches Wachstum die Qualität und Verlässlichkeit ihrer Betriebe sicherstellt. lvh-Direktor Walter Pöhl fasste zusammen: „Die Zukunft des Handwerks liegt nicht im schnellen Wachstum, sondern in der qualitativen Weiterentwicklung jedes Betriebes im Einklang mit seinen Werten.“

Abgerundet wurde der Tag durch einen herbstlichen Brunch, der Raum für Austausch und Vernetzung bot. Die Veranstaltung fand zum zehnten Mal in Kooperation mit der Gesellschaft für Handwerksmessen München (GHM) und der Handwerkskammer für München und Oberbayern statt. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus dem bayrischen Handwerk waren ebenfalls zu Gast.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
48
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Bürger sollen die Augen aufsperren
Kommentare
40
Bürger sollen die Augen aufsperren
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Kommentare
35
Gerichtsurteil im Fall “Twenty”: Millionenklage gegen Bozen
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 