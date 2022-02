Talferwiesen: Schlägerei im Faschingskostüm

Bozen – Am Unsinnigen Donnerstag geht es auch auf den Talferwiesen in Bozen hoch her. Hunderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene präsentieren ihre Kostüme und zelebrieren den Karneval.

Gestern ist es im Trubel aber leider auch zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen, wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet.

Unter mehreren Minderjährigen hat sich ein Streit entwickelt, der in einer Schlägerei ausgeartet ist. Ein Video davon war noch am Abend auf Facebook zu sehen. Daraus geht auch hervor, dass viele Menschen zwar zugeschaut, aber nicht eingeschritten sind.

Schließlich haben zwei Männer der Auseinandersetzung ein Ende gesetzt und die Streithähne voneinander getrennt.