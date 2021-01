Tamara Lunger trauert um abgestürzten Bergsteiger

Katmandu – Die erstmalige Besteigung des K2 im Winter löste Freude und Bewunderung in der Welt des Bergsports aus. Unglücklicherweise wird das Ereignis von einer Tragödie überschattet. Während des Abstiegs ins Basislager kam der spanische Extrembergsteiger Sergi Mingote ums Leben. Bei der Bergung hat auch die Südtiroler Bergsteigerin Tamara Lunger mitgeholfen, berichtet Alto Adige online.

Neben Lunger standen auch der Spanier Alex Gavan und zwei polnische Bergsteiger im Einsatz.

In einem bewegenden Beitrag auf Facebook erinnert Lunger an Sergi Mignote. Außerdem teilte sie ein Video, das an gemeinsame glückliche Momente erinnert.

„Dieses Video mach mich sehr traurig. Nicht nur, dass wir alle einen großartigen Bergsteiger verloren haben, er war für mich auch ein wunderbarer Freund mit einem großen Herz – so positiv, fröhlich und voll von Liebe zu den Berge, zu anderen und zum Leben“, schreibt Tamara Lunger auf Facebook.

Die erstmalige Besteigung des K2 im Winter war einer Expedition aus Nepal geglückt.