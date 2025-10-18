Tennisfest 2025 im NOI Techpark ein voller Erfolg

Von: fra

Bozen – Am heutigen Samstag fand im NOI Techpark das Tennisfest 2025 statt, bei dem die erfolgreichsten Spielerinnen und Spieler des Landes bei der Landesmeisterschaft geehrt wurden. Der große Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Medaillen übergeben und die Leistungen der Saison gewürdigt wurden.

Zu den Ehrengästen zählten Sport-Landesrat Peter Brunner, Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati, FITP-Funktionär Roland Sandrin, FITP-Landeschef Marco Cordaro, CONI-Präsident Alex Tabarelli sowie FITP-Trentino-Präsident Luca Avancini. Sie zogen Bilanz über ein erfolgreiches Tennisjahr, das die Leistungsstärke und Lebendigkeit der Südtiroler Tennis-Szene unterstrich.

Moderator Alex Tabarelli führte mit Witz und Sportgespür durch die Veranstaltung. Applaus erhielten die neuen Landesmeisterinnen und Landesmeister, vom U10-Nachwuchs bis zu den erfahrenen Open-Spielern.

Die Gala endete mit Standing Ovations und persönlichen Worten, die das Event als Treffpunkt der Südtiroler Tennisgemeinschaft und als Ausdruck von Anerkennung und Zusammenhalt hervorhoben.