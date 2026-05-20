Terrasse in Brand

Von: luk

Neumarkt – Ein Brand auf der Dachterrasse eines Industriegebäudes in der Silvio-Menestrina-Straße in Neumarkt hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt wurde um 16.25 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine dichte, dunkle Rauchsäule über dem Flachdach sichtbar. Während die Drehleiter in Stellung gebracht wurde, verschaffte sich ein Atemschutztrupp über das Treppenhaus Zugang zur betroffenen Dachterrasse.

Dort standen Teile der Fassadenisolierung sowie der hölzerne Terrassenboden in Flammen. Den Feuerwehrleuten gelang es jedoch rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf das Gebäudeinnere zu verhindern.

Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden abgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr waren auch das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri vor Ort im Einsatz.