Teuerster Kaffee der Welt in Bozen?

Bozen – Die Bevölkerung in Südtirol kämpft derzeit damit, durch den Dschungel von Corona-Regeln durchzublicken. Für viele ist das aufgrund der dynamischen Situation mehr als schwierig. Einer älteren Dame aus Bozen wurden die derzeit herrschenden strengen Regeln am Freitagvormittag zum Verhängnis. Sie holte sich in der Bar Romagnolo einen Kaffee, bezahlte und trank ihn dann im Freien am Matteottiplatz.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, fiel die Frau dabei zwei Beamten der Stadtpolizei ins Auge. Sie stellten einen klaren Verstoß gegen die Anti-Covid-Regelung fest. Den Kaffee hätte sie demnach mitnehmen und zu Hause konsumieren müssen. Für die Seniorin hagelte es eine Geldstrafe von 400 Euro. Bezahlt sie innerhalb von fünf Tagen, reduziert sich die Strafe auf 280 Euro. Dennoch ist der “Preis” für den Kaffeegenuss wohl rekordverdächtig.

Der Betreiber der Bar, Luca Bonato, ist sprachlos: Er hält die Strafe für überzogen. Eine Verwarnung wäre zunächst ausreichend gewesen. Bei der Frau handle es sich um eine Rentnerin mit kleiner Pension, die in einer Wobi-Wohnung lebt. 280 Euro seien für sie richtig viel Geld.

Der Kommandant der Stadtpolizei, Sergio Ronchetti, wurde über den Vorfall informiert. Er will bei seinen Beamten nachfragen und den Fall prüfen. Gleichzeitig betont auch er, dass mit der Vielzahl an Regelungen ein Chaos entstanden sei. Im Moment sei die Arbeit seiner Behörde nicht gerade mühelos.