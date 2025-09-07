Thomas Grumer auf Ibiza vermisst: Ein Indiz ist aufgetaucht

Von: mk

Ibiza/Bozen – Das mysteriöse Verschwinden von Thomas Grumer beschäftigt weiterhin die Behörden auf Ibiza und in Italien. Während die Suche nach dem 42-jährigen Hotelmanager bislang ohne Erfolg blieb, tauchte ein wichtiges Indiz auf: Der von ihm gemietete Scooter wurde an einem Strand der Insel gefunden, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Wie berichtet, wird Grumer seit dem 16. Juni 2025 vermisst. Der Mann, der seinen Hauptwohnsitz in Bozen hat, arbeitete zuletzt bei Sant Eulalia auf Ibiza. Der Scooter wurde von der Guardia Civil in der Nähe der Bucht von Cala Llonga entdeckt – unversehrt und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Laut Angaben der Familie handelt es sich genau um jene Gegend, in der Thomas Grumer gerne seine Freizeit verbrachte.

Der 42-Jährige nutzte den Scooter, um sich auf der Insel fortzubewegen. Zwei Tage vor seinem Verschwinden hatte ihm der Verantwortlichen im Bless Hotel in der Cala Nova, mitgeteilt hatte, dass sein Arbteitsvertrag nach der Probezeit nicht verlängert werde – eine Entscheidung, von der Familie und Freunde zwar überrascht wurden, die sie aber nicht als persönliches Drama eingeschätzten. Erst Mitte Juli, als Anrufe und Nachrichten unbeantwortet blieben, schlug die Familie Alarm.

Neben den spanischen Behörden ermitteln auch die Carabinieri in dem Vermisstenfall. Die Ordnungshüter aus Italien versuchen derzeit, sein Handy zu lokalisieren – ein technisch sehr aufwändiges Verfahren. Unterdessen sind Grumers Schwester und seine Eltern aus Österreich – wo sie leben – nach Ibiza gereist, um sich persönlich ein Bild von den Ermittlungen zu machen.

Nach einem Austausch mit der örtlichen Polizei, die sehr entgegenkommend war und die Familie genau über den Stand der Dinge informiert hat, besuchte die Familie das Appartement des 42-Jährigen, das er im April bezogen hatte. Das kleine Monolokal neben dem Meer, das sich in der Nähe seines ehemaligen Arbeitsplatzes befindet, war von der Polizei bereits durchsucht worden, aber man hatte keine Anhaltspunkte entdeckt, wo sich Grumer aufhalten könnte.

Seine Schwester Viktoria, die sich auch die Fernsehsendung “Chi l’ha visto?” auf RAI3 gewandt hat, sprach auch mit der Besitzerin des Appartements. Doch bislang gibt es substantiell nichts Neues. „Wir bitten all jene, die etwas wissen, es uns mitzuteilen oder sich an die Ordnungskräfte zu wenden. Wir versuchen, seine letzten Bewegungen zu rekonstruieren“, so seine Schwester. Aus den wenigen Zeugenaussagen wisse man, dass sich ihr Bruder in seiner Freizeit gern in der Gegend von Cala Llonga aufhielt. Dort wurde auch der gemietete Scooter gefunden.

Die Gegend ist rund zehn Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernt. Die Ermittler nahmen auf Ibiza auch andere Orte unter die Lupe, an denen sich der 42-Jährige öfter aufhielt – unter anderem die Bar, die er nach der Arbeit aufsuchte. Die Bar liegt nur zwei Minuten vom Hotel entfernt. Die Angestellten und ehemalige Kollegen wurden von den Ordnungskräften angehört.

Mittlerweile sind die Angehörigen von Thomas Gruber wieder nach Hause zurückgekehrt. Sie werden von einem Bekannten mit italienischen Ursprüngen, der seit Jahren auf Ibiza lebt, über den Fortgang der Ermittlungen am Laufen gehalten.

Thomas Grumer ist etwas größer als 1,60 Meter, mit dunklen Haaren und braunen Augen. In Südtirol ist der Hotelmanager kein Unbekannter. Seine letzten Einträge in den sozialen Medien zeugen von einem Mann voller Energie und Leidenschaft für seine Arbeit. Dann folgt das Schweigen. Nachdem er in Dubai und Kastelruth gearbeitet hatte, zog er im April nach in den östlichen Teil von Ibiza, um als Manager im Restaurantbereich tätig zu sein.

Sein Jugendfreund Michael Pircher beschreibt ihn als „super sportlich“, Grumer habe Marathons bestritten. Spekulationen über möglichen Drogenkonsum weist er entschieden zurück. Wie seine Schwester erklärt, habe ihn die Tatsache befremdet, dass sein Arbeitsvertrag nicht verlängert worden sei, zumal man ihm dies erst wenige Tage zuvor mitgeteilt habe. Denn ist sie überzeugt: „Er wäre niemals von der Insel verschwunden, ohne uns Bescheid zu sagen. Wer etwas weiß, soll sich melden.“

Die Hoffnung bleibt, das Rätsel um das Verschwinden von Thomas Grumer zu lösen. Wer den 42-Jährigen gesehen hat oder Informationen zu seinem Verbleib geben kann, wird gebeten, sich bei den Behörden zu melden.