Tierschutzverein appelliert: Palmkätzchen bitte nicht pflücken!

Von: mk

Bozen – Sobald die Temperaturen steigen, freuen wir uns über die ersten Farbtupfer in der Natur. Besonders die weichen Palmkätzchen sind als Osterdeko beliebt. Doch der Österreichische Tierschutzverein warnt: Was in der Vase hübsch aussieht, fehlt unseren Tieren im Kampf ums Überleben.

Der Winter ist endlich vorbei. Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge flattern los und suchen verzweifelt nach Nahrung. Die Palmkätzchen der Sal-Weide sind zu dieser Zeit die wichtigste Energiequelle. Weitere Frühblüher sind Kornelkirsche, Hasel, Blut-Johannisbeere (Ribisel), Krokus, die Nektar und Pollen liefern.

Wichtige Nahrungsquellen für Bestäuber

„Salweiden Palmkätzchen, auch wertvolle Bienenweide genannt, sind im Vorfrühling eine der wichtigsten Nahrungsquellen für Bestäuber“, weiß Alexios Wiklund, Sprecher des Österreichischen Tierschutzvereins. Sie liefern wertvollen Pollen und Nektar, damit die Insekten überhaupt erst in die Saison starten können.

Oft fatale Folgen für Vögel

In der Brutzeit sind viele Vogelarten wie Meisen, Rotkehlchen oder Feldsperlinge stark auf Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge angewiesen, da diese ein eiweißreiches Futter für die Jungvögel sind. Fehlen diese Insekten, hat das fatale Folgen für unsere Vögel. Viele Heimkehrer (Star, Feldlerche, Kiebitz) kommen geschwächt aus dem Süden zurück und finden schlichtweg zu wenig Futter. Wer die Palmkätzchen-Zweige abschneidet, nimmt vielen Tieren also buchstäblich das Essen vom Teller.

Hohe Strafen für „Blumenräuber“

„Viele Menschen wissen nicht, dass die Sal-Weide in Österreich unter besonderem Schutz steht“, betont Wiklund. Wer im Wald oder auf Wiesen wildert, riskiert Probleme mit dem Gesetz. Erlaubt sind pro Person und Tag maximal drei Zweige, die nicht länger als 50 Zentimeter sein dürfen. Wer mehr abschneidet, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Dieser Schutz ist notwendig, damit sich die Bestände erholen können und das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt.

Palmkätzchen schützen – statt pflücken!

Der Österreichische Tierschutzverein bittet daher alle Naturfreunde: „Lassen Sie die Palmkätzchen dort, wo sie hingehören – in der Natur.“ Es gibt wunderbare Alternativen für die Frühlingsdeko im eigenen Wohnzimmer.