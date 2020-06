Innsbruck – In den letzten 24 Stunden liegt in Tirol eine weitere Neuinfizierung vor. Zudem dürfen wir darauf verweisen, dass im Bezirk Schwaz eine genesene Person – es handelt sich um einen Mann – wieder als positiv in der Statistik geführt wird. Damit ändert sich die Zahl der Genesenen im Bezirk Schwaz auf 338 (- 1), sowie jene der derzeit am Coronavirus erkrankten Personen auf 2 (+ 1). Der Mann galt entsprechend den Vorgaben des Bundes als genesen. Die Vorgaben besagen, dass Personen als genesen gelten „die eine Covid-19-Erkrankung zu Hause auskurieren, nach Rücksprache mit der betreuenden Ärztin oder dem betreuenden Arzt frühestens 14 Tage nach Symptombeginn und mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden“. Der betroffene Mann wies nach der 48-stündigen Symptomfreiheit jedoch erneut entsprechende Symptome auf. Der telefonisch kontaktierte Hausarzt veranlasste eine erneute Testung, die positiv ausfiel. Der Mann wurde nun wiederum isoliert. Im Rahmen der umgehenden behördlichen Abklärungen wurde festgestellt, dass ausschließlich zur Ehepartnerin enger Kontakt bestand, die ebenfalls isoliert wurde.

Eine Person ist seit gestern Abend wieder genesen. Somit sind aktuell neun Personen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert, 3.436 Personen sind wieder genesen.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 9

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.436

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 77.896

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 75.596

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.327

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 3 (372)

Landeck: 1 (980)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 2 (338)

Kitzbühel: 1 (361)

Reutte: 0 (56)+

Testungen Österreich: Zahl der durchgeführten Testungen: 500.921