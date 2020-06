Derzeit zehn Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt

Innsbruck – Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol informiert: Seit gestern, Samstagabend, liegt in Tirol kein weiteres positives Testergebnis vor. Damit sind weiterhin derzeit zehn Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt, 3.433 Personen sind wieder genesen.

Die Zahlen im Überblick

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 10

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.433

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 76.978

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 74.573

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.405

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 2 (372)

Landeck: 5 (976)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (361)

Reutte: 0 (56)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen: 485.912

(Stand Samstag, 6. Juni 2020, 9 Uhr)