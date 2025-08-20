Tiroler Polizei mit Schlag gegen Drogenszene

Von: apa

Der Tiroler Polizei ist offenbar ein größerer Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Im Zuge von Ermittlungen der vergangenen Monate wurden mehrere Dutzend Tatverdächtige festgenommen und angezeigt, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. Insgesamt wurden dabei Bargeld, Suchtmittel sowie “andere Gegenstände” im Wert von rund 1,8 Millionen Euro sichergestellt, hieß es. Nähere Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben.

Die Polizei verwies auf eine für Donnerstagvormittag angesetzte Pressekonferenz. An dieser werden Landespolizeidirektor Helmut Tomac sowie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rapold, teilnehmen.