Die Tiroler Polizei nahm dutzende Tatverdächtige fest

Tiroler Polizei mit Schlag gegen Drogenszene

Mittwoch, 20. August 2025 | 15:00 Uhr
Die Tiroler Polizei nahm dutzende Tatverdächtige fest
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Der Tiroler Polizei ist offenbar ein größerer Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Im Zuge von Ermittlungen der vergangenen Monate wurden mehrere Dutzend Tatverdächtige festgenommen und angezeigt, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. Insgesamt wurden dabei Bargeld, Suchtmittel sowie “andere Gegenstände” im Wert von rund 1,8 Millionen Euro sichergestellt, hieß es. Nähere Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben.

Die Polizei verwies auf eine für Donnerstagvormittag angesetzte Pressekonferenz. An dieser werden Landespolizeidirektor Helmut Tomac sowie der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Philipp Rapold, teilnehmen.

